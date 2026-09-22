Dove ecome si svolgono gli esami eCampus? Prima di iscriverti all'università eCampus, conviene chiarire un punto essenziale sugliesami. In via ordinaria, eCampus richiede la presenza fisica per le verifiche di profitto e per la prova finale. Inoltre, chi valuta icorsi di Laurea eCampusdeve distinguere bene tra lezioni online, prove accademiche e sedi disponibili. Per questo, come si svolgono gli esami eCampus incide subito sulla scelta del percorso, insieme alle convenzioni universitarie, adove si svolgono gli esami eCampus?e acome iscriversi a eCampus?.
Comunicato Stampa: Esami eCampus: Dove e Come si Svolgono?
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