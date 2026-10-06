Spotify Premium è entrato nella routine quotidiana di milioni di persone, ma il suo costo mensile, moltiplicato per dodici mesi, pesa più di quanto sembri. Il piano Individual in Italia costa 11,99 euro al mese, pari a circa 143,88 euro all'anno per un solo utente, con un rinnovo automatico che riparte ogni mese finché non si interviene manualmente. Esistono però modi concreti e perfettamente legali per spendere meno, mantenendo esattamente lo stesso servizio.
Comunicato Stampa: Dove acquistare un abbonamento a Spotify per risparmiare legalmente
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