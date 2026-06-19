Cosenza, 19 giugno 2026– Prosegue il percorso di innovazione e semplificazione amministrativa della Camera di Commercio di Cosenza, che anche per l’anno in corso mette a disposizione delle imprese strumenti sempre più semplici e immediati per il pagamento del diritto annuale.
Comunicato Stampa: Diritto annuale 2026: pagare è ancora più semplice con PagoPA
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