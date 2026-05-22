Comunicato Stampa: Destro eletto Vice Presidente di Confindustria



(Arv) Venezia, 22 maggio 2026

“L’elezione di Leopoldo Destro a Vice Presidente nazionale di Confindustria è una notizia che rende orgoglioso tutto il Veneto. È il riconoscimento a un imprenditore serio, preparato, lungimirante, che ha fatto del lavoro, dell’impegno e del senso di responsabilità uno stile di vita riconosciuto da tutti”, dichiara il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia.

“Conosco Leopoldo Destro come uomo d’impresa concreto e competente, capace di unire visione industriale, attenzione al territorio e spirito di servizio associativo. La sua storia parla di azienda, di manifattura, di rappresentanza, di capacità di costruire relazioni e di guardare ai grandi dossier dello sviluppo con l’occhio di chi conosce davvero il mondo produttivo”, prosegue il Presidente Zaia.

“Il fatto che un imprenditore veneto assuma un ruolo così rilevante in Confindustria nazionale, per di più su deleghe strategiche come trasporti, logistica e industria del turismo, è un segnale importante. Sono settori decisivi per la competitività del Paese: riguardano le infrastrutture, i collegamenti, l’export, la mobilità delle merci e delle persone, la capacità dell’Italia di stare dentro le grandi rotte economiche internazionali”, aggiunge Zaia.

“Il Veneto sa bene quanto questi temi siano centrali. Siamo una terra manifatturiera, esportatrice, turistica, attraversata da corridoi europei e da filiere produttive che hanno bisogno di efficienza, rapidità, innovazione e visione. In questo quadro, l’esperienza di Destro potrà portare un contributo autorevole e pragmatico, perché nasce da una cultura d’impresa vera, non teorica”, sottolinea il Presidente.

“A Leopoldo Destro rivolgo le mie congratulazioni più sincere e l’augurio di buon lavoro. Sono certo che saprà interpretare questo incarico con la serietà, l’equilibrio e la dedizione che lo hanno sempre contraddistinto. È una bella notizia per Confindustria, per il sistema produttivo nazionale e per il Veneto”, conclude il Presidente dell'Assemblea legislativa veneta, Luca Zaia.