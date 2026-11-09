Ottobre è stato un mese positivo per il mercato del credito italiano: la domanda è cresciuta su più fronti, con i mutui che hanno segnato la crescita mensile più netta tra tutti i prodotti presi in esame, con un +12,5% rispetto a settembre. Su base annua, è il BNPL a guidare con +23,2% rispetto a ottobre 2025. Su base annua crescono anche carte e prodotti revolving (+16,4%), prestiti personali (+15,6%) e prestiti finalizzati (+4,7%). Leasing/renting e prestiti captive segnano invece contrazioni rispetto all’anno scorso. Queste le principali evidenze che emergono dall’ultimo Rapporto sul Credito di Experian.
Comunicato Stampa: Dati Experian: BNPL a +23% su base annua a ottobre; accelerano anche i mutui: +12,5% da settembre
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