Seconda edizione ‘Veneto Cup’. Patron (FI): “La Nazionale di calcio dei Sindaci sfiderà la Nazionale Cantanti: venerdì 23 ottobre, alle 20, allo stadio ‘Gabbiano’ di Campodarsego. Il ricavato contribuirà a finanziare la seconda Torre della Città della Speranza di Padova.”
Comunicato Stampa: CRV - Seconda Veneto Cup, Patron (FI): "Nazionale di calcio Sindaci sfiderà la Nazionale Cantanti"
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