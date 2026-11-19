Delega al Governo per sostenere attività educative e ricreative non formali. Rocco (Riformisti Veneti in Azione): “Massimo impegno per riconoscere, coinvolgere e sostenere economicamente tutte le realtà che contribuiscono alla formazione e alla crescita dei nostri ragazzi.”
Comunicato Stampa: CRV - Rocco (RV Azione): “Massimo impegno per realtà che contribuiscono a crescita dei ragazzi"
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