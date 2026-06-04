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Comunicato Stampa: CRV - Prosegue l'esame dei progetti di legge su Piccole produzioni locali e agricoltura verticale

Proseguiti i lavori della Terza Commissione: esame testi normativi Pdl n. 74 “Disposizioni per il potenziamento e la gestione del progetto ‘Piccole produzioni locali (PPL) venete’ e riconoscimento del ruolo del Consorzio PPL” e Pdl n. 6 “Misure a sostegno dell’agricoltura verticale. Modifica della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 ‘Nuove norme per gli interventi in agricoltura’”

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