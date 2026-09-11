Seconda commissione. Presidente De Berti presenta Pdl 106, di cui è primo firmatario, “Disposizioni per la promozione del social housing”. Ok a provvedimento per migliorare la qualità dell’aria attraverso la riduzione di emissioni inquinanti
Comunicato Stampa: CRV - Presidente De Berti presenta Pdl 106 “Disposizioni per la promozione del social housing"
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