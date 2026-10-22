Progetto ‘Ritorno al Futuro: fermiamo il bullismo di domani’. Soranzo (FdI): “Dobbiamo sostenere concretamente chi opera per contrastare bullismo e cyberbullismo, facendo rete tra scuola, educatori, genitori, ragazzi e mondo associativo. I giovani vanno ascoltati.”
Comunicato Stampa: CRV - Presentato in Consiglio Veneto il progetto ‘Ritorno al Futuro: fermiamo il bullismo di domani’
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