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Comunicato Stampa: CRV - Presentata la 27esima edizione di ‘Pomo Pero’, il 10 e l'11 ottobre a Lusiana Conco (VI)

‘Pomo Pero’ di Lusiana. Martini (Stefani Presidente): “Manifestazione caratterizzata da un forte senso di identità, che valorizza le tradizioni e le eccellenze enogastronomiche locali, coinvolgendo associazioni di volontariato civile e sociale.”

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