‘Pomo Pero’ di Lusiana. Martini (Stefani Presidente): “Manifestazione caratterizzata da un forte senso di identità, che valorizza le tradizioni e le eccellenze enogastronomiche locali, coinvolgendo associazioni di volontariato civile e sociale.”
Comunicato Stampa: CRV - Presentata la 27esima edizione di ‘Pomo Pero’, il 10 e l'11 ottobre a Lusiana Conco (VI)
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...