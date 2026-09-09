“Tutti insieme per la Bassa” domenica 20 settembre, a Sant’Urbano (PD). Mosco (Stefani Presidente): “44 comuni e oltre 100 associazioni per la camminata solidale: la forza del Veneto è nella capacità di fare comunità e trasformare la solidarietà in azione”
Comunicato Stampa: CRV - Presentata in Consiglio Veneto “Tutti insieme per la Bassa” domenica 20/9, a Sant’Urbano (PD)
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