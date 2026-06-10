‘Terminal Urbano: l’Aeroporto come luogo di connessione tra volo e cultura’. Mosco (Stefani Presidente): “Aeroporto Allegri è infrastruttura strategica per Padova e per tutto il Veneto. Può diventare esempio virtuoso di come una realtà storica sappia evolversi e generare nuove opportunità per il territorio”
Comunicato Stampa: CRV - Mosco (Stefani Presidente): “Aeroporto Allegri strategico per Padova e per il Veneto"
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