Luca Zaia eletto vicepresidente della Commissione Risorse naturali (NAT) del Comitato europeo delle regioni. Presidente Zaia: “Massima attenzione alle crisi internazionali: a rischio il 23,5 percento delle esportazioni agroalimentari europee verso gli USA. L’Italia è in prima linea”
Comunicato Stampa: CRV - Luca Zaia eletto vicepresidente Commissione Risorse naturali (NAT) - Comitato europeo regioni
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