Giornale di Brescia
Abbonati
In diretta dalle aziende
In diretta dalle aziende

Comunicato Stampa: CRV - Luca Zaia eletto vicepresidente Commissione Risorse naturali (NAT) - Comitato europeo regioni

Luca Zaia eletto vicepresidente della Commissione Risorse naturali (NAT) del Comitato europeo delle regioni. Presidente Zaia: “Massima attenzione alle crisi internazionali: a rischio il 23,5 percento delle esportazioni agroalimentari europee verso gli USA. L’Italia è in prima linea”

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...