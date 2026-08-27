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Comunicato Stampa: CRV - In Consiglio Veneto presentato "Shoulder to shoulder": enti locali si sostengono in Ucraina

Il ruolo degli enti locali nella ricostruzione dell'Ucraina: il modello Shoulder to Shoulder. Maltauro (Forza Italia): “L’esempio di Zugliano e Thiene, con Alda, l’Associazione europea per la democrazia locale: supportare concretamente queste progettualità”

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