Il ruolo degli enti locali nella ricostruzione dell'Ucraina: il modello Shoulder to Shoulder. Maltauro (Forza Italia): “L’esempio di Zugliano e Thiene, con Alda, l’Associazione europea per la democrazia locale: supportare concretamente queste progettualità”
Comunicato Stampa: CRV - In Consiglio Veneto presentato "Shoulder to shoulder": enti locali si sostengono in Ucraina
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