Giornale di Brescia
Abbonati
In diretta dalle aziende
In diretta dalle aziende

Comunicato Stampa: CRV - In Consiglio Veneto il 25o Euganea Film Festival, in programma dal 28 agosto al 6 settembre

Presentato il 25o Euganea Film Festival, in programma dal 28 agosto al 6 settembre. Bedin (Lega-LV): “Nel cuore dei Colli Euganei, una delle manifestazioni italiane più significative nel dialogo tra cinema, ambiente, paesaggio e territorio”

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...