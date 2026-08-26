Presentato il 25o Euganea Film Festival, in programma dal 28 agosto al 6 settembre. Bedin (Lega-LV): “Nel cuore dei Colli Euganei, una delle manifestazioni italiane più significative nel dialogo tra cinema, ambiente, paesaggio e territorio”
Comunicato Stampa: CRV - In Consiglio Veneto il 25o Euganea Film Festival, in programma dal 28 agosto al 6 settembre
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