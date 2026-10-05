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Comunicato Stampa: CRV - Anaci in Consiglio Veneto: verso una nuova generazione di amministratori di condominio

Con Anaci, verso una nuova generazione di amministratori di condominio. Micalizzi (Partito Democratico): “Come gli amministratori pubblici, i nuovi gestori del patrimonio immobiliare sono chiamati a curare un bene tra i più preziosi: la casa”

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