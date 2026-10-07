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Comunicato Stampa: CRV - Al Ferro Fini, valorizzazione area Montello, Colli Asolani e Pedemontana Trevigiana del Grappa

Valorizzazione produzioni agroalimentari dell'area del Montello, dei Colli Asolani e della Pedemontana Trevigiana del Monte Grappa. Consiglieri Borgia e Rocco: “Un territorio straordinario, centrale sotto l’aspetto turistico ed enogastronomico. Coniughiamo assieme tradizione e innovazione.”

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