Morosin (LVR): “Imputabilità a dodici anni, perché la giustizia minorile è vocata all'educazione, alla responsabilizzazione e al recupero del minore, ma serve tempestività negli interventi. Nessun intento meramente repressivo, ma solo strumenti di protezione per i minori.”
Comunicato Stampa: CRV - Abbassare soglia d'imputabilità a 12 anni: progetto di legge statale del consigliere Morosin
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