Milano, 31.07.2026 – Molte persone costruiscono per anni un’immagine di sé fondata sulla performance, sul bisogno di approvazione e sul rispetto di modelli imparati nell’infanzia, senza rendersi conto di seguire un copione che non hanno scelto. Quando quei meccanismi smettono di funzionare, emerge spesso un senso di vuoto difficile da spiegare, anche in presenza di risultati concreti e di una vita apparentemente riuscita.
Comunicato Stampa: Costanza Fontani lancia il bestseller “Oltre Il Copione”
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