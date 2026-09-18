COMUNICATO STAMPA
CIDIM; IL JAZZ ITALIANO SBARCA A ZURIGO CON PAOLO FRESU E RITA MARCOTULLI
GLI ARTISTI IN CONCERTO PER IL PROGETTO "SUONO ITALIANO"
Questa sera, alle ore 20.30, il prestigioso club Moods di Zurigo, ospiterà il concerto del duo composto da Paolo Fresu (tromba, flicorno ed elettronica) e Rita Marcotulli (pianoforte).
L'evento è organizzato dall'Istituto Italiano di Cultura di Zurigo e dal CIDIM Comitato Nazionale Italiano Musica nell'ambito del progetto "Suono Italiano - Jazz Session", l'iniziativa che da anni gode del contributo del Ministero della Cultura - Direzione Generale Spettacolo.
“Il concerto vede l'incontro tra due degli artisti più noti della scena jazz internazionale. Da decenni, infatti, Paolo Fresu incanta le platee di tutto il mondo e Rita Marcotulli è senza dubbio una delle pianiste più apprezzate, già celebre per la sua grande versatilità. I due musicisti sono certo che daranno vita a una serata indimenticabile all’insegna della musica e delle emozioni che solo il Jazz riesce a dare”, spiega il Presidente del CIDIM e di AIAM Associazione Italiana Attività Musicali, Francescantonio Pollice.
"Il concerto di questa sera nasce dalla virtuosa sinergia tra il nostro istituto e il CIDIM. Siamo orgogliosi di poter dedicare una serata speciale all’insegna del jazz con due assoluti protagonisti italiani di una musica, che continua ad attirare l’attenzione del pubblico adulto e anche di quello giovane”, conclude il Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura, Raffaele Pentangelo.
Maggiori informazioni sul sito del CIDIM e dell’Istituto Italiano di Cultura di Zurigo.
Comunicato Stampa: COMUNICATO STAMPA CIDIM; IL JAZZ ITALIANO SBARCA A ZURIGO CON PAOLO FRESU E RITA MARCOTULLI
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