Pubblicare un libro in Italia costa oggi da 5.000 a 50.000 euro e richiede da poche settimane a oltre due anni, a seconda del percorso scelto. È la fotografia scattata dall'osservatorio diBruno Editore, prima casa editrice italiana specializzata in ebook, che dopo 24 anni di attività e oltre1.300 autori pubblicatiha messo a confronto i tre modelli con cui si pubblica un libro nel mercato italiano: il grande editore tradizionale, la casa editrice specializzata e il self-publishing.
Comunicato Stampa: Come Pubblicare un Libro in Italia: lo studio su come diventare Autore Bestseller
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