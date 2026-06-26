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Comunicato Stampa: Come iscriversi a eCampus? Sempre più Richieste per la Telematica

Come iscriversi aeCampus? Oggi il percorso è ancora più semplice grazie allapartnership tra l'Università eCampus e StudiaOra.it, partner ufficiale per l'orientamento e le iscrizioni. Attraverso un servizio di consulenza completamente gratuito,i tutor specializzati di StudiaOra.itaccompagnano ogni studente in tutte le fasi dell'immatricolazione: dalla scelta delcorso di laurea eCampuspiù adatto alla valutazione dei crediti formativi (CFU), fino allaverifica di eventuali convenzioni e agevolazioni economichedisponibili, quando previste. Il servizio si rivolge anche a coloro che sono interessati aimaster eCampus.

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