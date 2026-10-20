Milano, 20.10.2026 – Molte aree interne e piccoli comuni italiani faticano a valorizzare il proprio patrimonio identitario: le strategie di promozione restano generiche, il turismo di massa erode il valore percepito e le comunità locali continuano a spopolarsi. È un nodo che riguarda amministratori, imprenditori e produttori impegnati a costruire un futuro economico autonomo per il proprio territorio.
Comunicato Stampa: Carmine Agostinelli lancia il Bestseller “Posizionamento Territoriale”
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...