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Comunicato Stampa: Carmine Agostinelli lancia il Bestseller “Posizionamento Territoriale”

Milano, 20.10.2026 – Molte aree interne e piccoli comuni italiani faticano a valorizzare il proprio patrimonio identitario: le strategie di promozione restano generiche, il turismo di massa erode il valore percepito e le comunità locali continuano a spopolarsi. È un nodo che riguarda amministratori, imprenditori e produttori impegnati a costruire un futuro economico autonomo per il proprio territorio.

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