Cosenza, 24 luglio 2026– La Camera di Commercio di Cosenza rafforza il proprio impegno a sostegno del tessuto imprenditoriale provinciale. Lo confermano i dati delReport 2025 sulla misurazione dei costi e dei processi elaborato dal Sistema Integrato di Unioncamere, dai quali emerge un incremento significativo delle risorse umane ed economiche destinate alle attività di sviluppo della competitività delle imprese.
Comunicato Stampa: Camera di Commercio di Cosenza: un’organizzazione sempre più orientata alle imprese
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