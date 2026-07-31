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Comunicato Stampa: Business Book: cresce in Italia il fenomeno del libro d'autore per imprenditori e professionisti

Cresce in Italia il fenomeno del Business Book , il libro di posizionamento con cui imprenditori, professionisti e manager si presentano al mercato come autorità del proprio settore. A fotografare la tendenza è l'osservatorio diBruno Editore, prima casa editrice italiana specializzata in ebook, fondata nel 2002 daGiacomo Bruno: oltre1.300 autori pubblicatiin 24 anni di attività e più di3.000.000 di lettori raggiunti, il catalogo di libri professionali più ampio del Paese.

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