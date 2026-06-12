C'è un momento, in ogni festa di quartiere, in cui la musica smette di fare da sfondo e diventa la festa stessa. È quello che succederà il 13 giugno 2026 a Place Marie Janson, nel cuore di Saint-Gilles, uno dei quartieri più vivi di Bruxelles. La Belgian Italian Marching Jazz Band attraverserà la piazza e non sarà un tipico concerto. Ideata e diretta daAngelo Gregorio, sassofonista e direttore artistico italiano da anni attivo nella capitale europea, la formazione è la primamarching band italiana jazzmai realizzata in Belgio. E questa è la vera notizia, prima ancora dell’evento in se. Perché di big band italiane a Bruxelles ne esistono, ma una banda mobile, pensata per stare in strada, per il movimento, per il contatto fisico con chi passa, non si era mai vista. Un piccolo primato, se vogliamo, perché colma un vuoto che nessuno aveva notato.
Comunicato Stampa: Bruxelles, il jazz italiano scende in strada. Il 13 giugno la prima marching band italiana
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