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Comunicato Stampa: Bruno Valente lancia il Bestseller “L’Arte di Abitare il Corpo”

Milano, 06.10.2026 – Sempre più persone segnalano la sensazione di vivere “a metà”: lucide nella mente, ma distanti dal proprio corpo e dalle proprie emozioni. Nonostante tentativi ripetuti di cambiare attraverso la sola forza di volontà, molte restano bloccate negli stessi schemi, incapaci di sciogliere ansia, tensioni e vecchie ferite.

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