Scrivere e pubblicare un libro non è mai stato così accessibile. Eppure, la distanza tra “mettere un file online” e “pubblicare un libro che vende” non è mai stata così ampia. È su questo gap cheBookst, società italiana specializzata in scrittura, pubblicazione e promozione editoriale, ha costruito il proprio modello: servizi da grande casa editrice, tecnologia proprietaria, trasparenza totale sui risultati.
Comunicato Stampa: Bookst presenta il suo modello di editoria professionale su scrittura, pubblicazione e promozione
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