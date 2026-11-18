In un beach club l’ospite trova il telo già disteso sul lettino e può ordinare il pranzo sotto l’ombrellone. La crema solare, di solito, deve portarla da casa. È da qui che parte Sunkiss Booth, la cabina per l’applicazione automatica della crema solare sviluppata dall’azienda modenese SkinTech Innovations. L’ospite sceglie sul display il fattore di protezione tra SPF 15, 30 e 50+. I sensori rilevano la sua altezza e gli ugelli mobili applicano la lozione in circa dieci secondi.
Comunicato Stampa: Bolkestein e concessioni balneari: prepararsi ora alle gare
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