L’Automotoclub Storico Italiano e la FIVA (Federation Internationale des Vehicules Anciens) condividono uno spazio espositivo e culturale nell’ambito delle Giornate Mondiali Guzzi attese a Mandello del Lario dal 3 al 6 settembre. Proprio di fronte al leggendario cancello rosso della rinnovata fabbrica sulle sponde del Lago di Como, dove dal 1921 vengono prodotte le moto dell’Aquila Dorata, ASI e FIVA attendono i bikers di mezzo mondo che a migliaia animeranno il raduno internazionale celebrativo dei 105 anni della Moto Guzzi.
Comunicato Stampa: ASI MOTO VILLAGE ALLE GIORNATE MONDIALI GUZZI
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