Dall’11 al 13 settembre Torino torna a essere capitale dell’automobile con Salone Auto Torino 2026, la manifestazione open-air che porta nel cuore della città la storia, il presente e il futuro del mondo automotive. Per tre giorni, dalle 9.00 alle 19.00, il centro di Torino si trasforma in un grande percorso espositivo a cielo aperto e a ingresso gratuito, tra Piazza Castello, Piazzetta Reale, Corte d’Onore e Giardini dei Musei Reali.
Proprio in quest’ultima prestigiosa location è presente lo spazio dell’Automotoclub Storico Italiano con una rassegna dedicata ai modelli della Collezione ASI Bertone che meglio rappresentano il concetto di “Freestyle Design” applicato all’auto: proposte di stile e vetture di produzione nate dall’idea di creare auto per il tempo libero e per l’uso smart in ambienti urbani.
Comunicato Stampa: ASI AL SALONE AUTO TORINO 2026
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