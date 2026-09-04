Comunicato Stampa: AP Commerciale rafforza la governance.

AP Commerciale rafforza la governance: Mario Gasbarrino e Francesco Pomarico nominati nuovi membri del Consiglio di Amministrazione.
Napoli, 4 settembre 2026 – A seguito dell'Assemblea dei Soci del 2 settembre 2026 tenutasi a Napoli, AP Commerciale S.r.l. annuncia l’ingresso di Mario Gasbarrino e Francesco Pomarico nel Consiglio di Amministrazione. Questa importante novità rafforza una governance solida e consolidata, guidata dal Cav. Giovanni Pomarico, Presidente del CdA, da Antonio Apuzzo, Amministratore Delegato, e da Immacolata Apuzzo, Consigliera Delegata, a cui si affiancano i due nuovi Consiglieri. Con questo assetto, l'azienda coniuga la stabilità e l'esperienza del proprio management con una visione strategica proiettata al futuro, pronta ad affrontare nuove sfide di mercato e traguardi sempre più ambiziosi. L’ingresso di Mario Gasbarrino in AP Commerciale, in qualità di Consigliere di Amministrazione, lo vedrà operare al fianco dell’Amministratore Delegato Antonio Apuzzo e all’interno del board aziendale con un obiettivo ben preciso: perfezionare e potenziare il modello EDLP del brand Sole365. Questo traguardo passerà attraverso un monitoraggio costante delle dinamiche di mercato, affinché AP Commerciale possa sviluppare e ampliare la propria rete vendita. L’ingresso di Francesco Pomarico in AP Commerciale, in qualità di Consigliere di Amministrazione, rappresenta invece la naturale evoluzione di un percorso sinergico avviato da anni, fatto di continui confronti e profonda stima reciproca con l’Amministratore Delegato Antonio Apuzzo. Prosegue così la storia di successo dell’insegna Sole365, nata a Napoli nel 2013 anche grazie al determinante apporto della joint-venture con il Gruppo pugliese Megamark, fondato dal Cav. Giovanni Pomarico.
Cavaliere Giovanni Pomarico- Presidente del CdA di AP Commerciale - dichiara: ”Questo nuovo assetto rappresenta un ulteriore segno tangibile della nostra determinazione a fare la differenza sul mercato. Le sinergie in essere con il Gruppo Megamark e di riflesso l'appartenenza alla Centrale d'acquisto Selex, principale operatore in Italia nell'ambito della Distribuzione Moderna Organizzata, costituiscono il propulsore necessario per affermare il ruolo di leader. Siamo consapevoli che mantenere questa leadership nei confronti di clienti e stakeholder richieda cura quotidiana e uno sguardo rivolto al futuro. Sono convinto che l'ingresso di Mario Gasbarrino e Francesco Pomarico darà un impulso decisivo per consolidare il nostro posizionamento".
Antonio Apuzzo- Amministratore Delegato di AP Commerciale - dichiara: "Con questa governance la nostra azienda si appresta a vivere una nuova fase caratterizzata da una sana ambizione. Con Mario Gasbarrino condividiamo gli stessi valori e la medesima visione strategica sul ruolo dell'insegna, maturata in anni di confronto sui modelli commerciali alternativi nella GDO. Con Francesco Pomarico lavoreremo in continuità, ancora più a stretto contatto, e sarà un piacere averlo accanto nel CdA. Sono onorato di accogliere le loro eccellenti professionalità nella nostra realtà. Il nostro impegno quotidiano va oltre il successo commerciale: puntiamo a essere un'azienda responsabile, capace di creare valore durevole per la comunità e per le persone che ogni giorno vivono la nostra realtà".
Immacolata Apuzzo- Consigliera Delegata di AP Commerciale - dichiara: "Rivolgo a Mario e a Francesco le mie più vive congratulazioni e un caloroso augurio di buon lavoro nel nostro CdA. La loro visione arricchirà un progetto aziendale che fa dell'etica d'impresa e del legame profondo con il territorio le proprie fondamenta. La nostra ambizione si fonda su una cultura
aziendale di assoluta integrità e trasparenza, nella convinzione che solo costruendo relazioni di fiducia autentica si possa garantire una prosperità condivisa e duratura."
Mario Gasbarrino- Consigliere di Amministrazione di AP Commerciale - dichiara: ”Questa stretta di mano è per me un ritorno al passato, o meglio un ritorno alle sane origini della mia carriera. Riconosco ad Antonio Apuzzo il merito di essere stato uno dei pochi a credere fino in fondo al potenziale differenziante del modello EDLP nella GDO italiana. Siamo in pochi ad esserci innamorati del sogno Every Day Low Price, e con Antonio c'è da sempre un'intesa naturale. AP Commerciale ha fatto uno straordinario lavoro, nell’applicazione rigorosa di questo modello, che ha portato Sole365 a diventare un vero e proprio caso di successo tutto italiano, nato in Campania. Altrettanto ho fatto molto nella mia vita professionale, ma come recita un celebre motto, 'il meglio deve ancora venire', perché l’EDLP non è morto ma è destinato a vivere nuove stagioni di successo.”
Francesco Pomarico- Consigliere di Amministrazione di AP Commerciale - dichiara: “Sono profondamente onorato di entrare a far parte del Consiglio di Amministrazione di AP Commerciale e di questa grande famiglia imprenditoriale. È per me motivo di particolare orgoglio poter sedere al fianco di Mario Gasbarrino, manager e visionario, che stimo da tempo. Questo incarico assume per me un significato ancora più speciale perché ho già avuto il piacere, negli anni, di condividere esperienze e lavorare su altri tavoli con il Cav. Giovanni Pomarico, Antonio e Immacolata Apuzzo, persone e imprenditori che conosco e apprezzo per i valori, la passione e la visione con cui portano avanti il loro lavoro. Affronto questa nuova responsabilità con grande entusiasmo, mettendo a disposizione la mia esperienza e con l’obiettivo di contribuire concretamente al percorso di crescita e sviluppo di AP Commerciale.”
Con il rafforzamento della governance e una visione condivisa focalizzata sull'innovazione del modello EDLP, AP Commerciale proietta il brand Sole365 verso una nuova stagione di crescita e di rafforzamento della propria leadership. Un percorso sempre più ambizioso che guarda al futuro con l'augurio e l'impegno di continuare a valorizzare la grande comunità di collaboratori e clienti, la cui fiducia e dedizione quotidiana costituiscono da sempre il motore centrale di ogni nostro traguardo.
Comunicato Stampa: AP Commerciale rafforza la governance.
AP Commerciale rafforza la governance: Mario Gasbarrino e Francesco Pomarico nominati nuovi membri del Consiglio di Amministrazione.
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