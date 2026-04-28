Comunicato Stampa: Antonio Nicoletti lancia il Bestseller “Ingegneria Giuridica Immobiliare”

Milano, 28.04.2026 – Sono tanti quelli che investono nell’immobiliare nella speranza di ottenere un ritorno economico significativo nel tempo. Il problema, tuttavia, è che ciascuna operazione porta con sé insidie e numeri che, se non correttamente gestiti, rischiano di far perdere il controllo dell’operazione all’investitore. Fortunatamente però una soluzione esiste.