Milano, 24.11.2026 – Mal di schiena, cervicale, ginocchia, spalle, tendini: il dolore muscolo-scheletrico accompagna la vita quotidiana di milioni di persone. Chi ne soffre da tempo si trova spesso davanti a due sole strade: gli antidolorifici quando il dolore aumenta oppure l’intervento chirurgico. Eppure il dolore persistente è spesso il risultato di più fattori che si sommano nel tempo: infiammazione che non si spegne, tessuti che non recuperano, microcircolo ridotto, sovraccarico, alimentazione e stress.
Comunicato Stampa: Antonio Clemente lancia il Bestseller “Liberi Dal Dolore Senza Bisturi”
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