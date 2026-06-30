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Comunicato Stampa: Andrea Bellucci lancia il bestseller “Management Agevolato”

Milano, 30.06.2026 – In uno scenario sempre più instabile, segnato da tensioni geopolitiche, crisi delle supply chain, transizione digitale e sostenibile e rapida evoluzione dell’intelligenza artificiale, imprese ed enti si trovano oggi ad affrontare una sfida molto più complessa rispetto al passato. Non si tratta più solo di intercettare opportunità o accedere a finanziamenti, ma di sviluppare la capacità di trasformarli in progetti concreti, gestiti e portati a risultato.

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