Comunicato Stampa: Amori Invincibili, le storie d’amore degli sposi arrivano in libreria

Trasformarela storia di una coppia in un librocapace di accompagnare il matrimonio e di rimanere nel tempo. È questo l’obiettivo diAmori Invincibili, la collana delGruppo Albatros il Filodedicata agli sposi che desiderano affidare alla scrittura il percorso che li ha condotti al loro giorno più bello: dal primo incontro alle decisioni più importanti, dai luoghi in cui è sbocciato il loro amore alle esperienze che hanno consolidato il legame.
Amori Invincibilisi concentra sulle storie d’amore partendo da un modello editoriale già sperimentato con successo attraversoChronoseVite da scrivere, le collane del Gruppo Albatros nate nel 2017 per pubblicare le autobiografie di donne e uomini dalle vite comuni e, al tempo stesso, straordinarie. Un’intuizione che ha contribuito ad ampliare i confini del racconto autobiografico, fino ad allora associato soprattutto alle vicende di personaggi celebri, protagonisti dello spettacolo e grandi imprenditori.
Quell’intuizione si è tradotta in un metodo di lavoro fondato sull’ascoltoe sullascrittura professionale. Grazie all’intervento di editor e ghostwriter professionisti, le testimonianze raccolte dalla voce degli autori sono diventate libri capaci di restituire, insieme ai percorsi individuali, una parte della storia collettiva del Paese.
Con Amori Invincibili, il metodo sviluppato da Chronos e Vite da scrivere trova una nuova applicazione nel mondo wedding. Se l’autobiografia ricostruisce il percorso di una persona, la nuova collana pone al centro l’identità di coppiacostruita da due persone nel tempo. Il primo incontro, le scelte che hanno modificato la direzione del rapporto, le attese, le difficoltà superate, i luoghi condivisi e le parole che hanno consolidato il legame diventano la materia di un racconto personalizzato.
Su questa impostazione si fonda la realizzazione di ogni volume. I professionisti della scrittura individuano il tono, gli episodi e i passaggi capaci di rappresentare al meglio la storia della coppia. L’editor affianca i protagonisti, ordina i materiali e costruisce il racconto nel pieno rispetto della loro voce. Il libro conserva così ilcarattere personaledella testimonianza e acquisisce, al tempo stesso, unaforma letterariadestinata a raggiungere unpubblico più ampio.
I libri di Amori Invincibili possono essereintegrati nella cerimonia. Ciascun volume potrà essere donato agli invitati comebomboniera, in alternativa alle forme più tradizionali del ricordo nuziale. Al suo interno potranno trovare spaziole promesse matrimonialie lefotografiepiù significative per gli sposi. Il dono consegnato agli ospiti non rimarrà quindi legato soltanto alla data del matrimonio, ma racconterà il percorso che ha condotto la coppia fino a quel giorno.
A presentare le caratteristiche della collana è“La geografia delle promesse”di Laura De Angelis e Andrea Fabiani. Il romanzo ruota intorno a una casa di Grottaferrata, una stanza rimasta nascosta per decenni e un archivio di lettere e fotografie che riporta alla luce una storia familiare. Da questa scoperta si sviluppa un intreccio che, tra coincidenze del destino e passaggi di forte intensità emotiva, accompagna i protagonisti verso il loro giorno più bello. Il volume mostra l’impostazione narrativa di Amori Invincibili: partire da una vicenda sentimentale per costruire un racconto dotato di ritmo e profondità letteraria.
Pur nascendo dalla memoria privata degli sposi, le opere non rimarranno confinate alla dimensione familiare. I volumi della collana sarannopubblicati e distribuiti nelle librerie e negli store onlineattraversoMessaggerie Libri, entrando nel circuito librario nazionale. L’uscita sarà inoltre sostenuta dall’attività dell’ufficio stampa, con comunicazioni rivolte alle redazioni culturali, ai media locali, ai magazine wedding, ai portali territoriali e ai canali specializzati. Il libro pensato per gli invitati diventa così un titolo editoriale a tutti gli effetti, disponibile per il pubblico dei lettori.
Alla diffusione pubblica si accompagna la funzione più intima del progetto: consentire alla coppia di custodire il proprio patrimonio diricordiin una forma meno esposta alla dispersione rispetto ai contenuti digitali. Fotografie e messaggi condivisi sui social seguono il ritmo rapido e frammentario delle piattaforme, mentreil volume riunisce gli avvenimenti all’interno di una storia organica, che può essere riletta, donata e trasmessa nel tempo.
Torna così il principio che ha determinato il successo di Chronos e Vite da scrivere:la letteraturanon appartiene soltanto alle vite rese eccezionali dalla notorietà, mapuò riconoscere e valorizzare ciò che di unico esiste nelle esperienze quotidiane. Con Amori Invincibili, il Gruppo Albatros estende questa visione alle storie delle coppie, affidando a un libro il racconto del loro amore e il ricordo del giorno più bello, perché possano durare nel tempo ed essere condivisi con il mondo.
Il matrimonio rappresenta quindi il punto di arrivo del racconto e, nello stesso tempo, l’occasione della sua pubblicazione. Terminata la cerimonia, il libro rimane nel catalogo, raggiunge le librerie e continua a raccontare la coppia negli anni successivi. È in questa continuità che Amori Invincibili individua la propria funzione editoriale: non limitarsi a ricordare un singolo evento, ma trasformare l’intero percorso che lo ha reso possibile in un’opera destinata aentrare stabilmente nella storia familiare.
Comunicato Stampa: Amori Invincibili, le storie d’amore degli sposi arrivano in libreria
Trasformarela storia di una coppia in un librocapace di accompagnare il matrimonio e di rimanere nel tempo. È questo l’obiettivo diAmori Invincibili, la collana delGruppo Albatros il Filodedicata agli sposi che desiderano affidare alla scrittura il percorso che li ha condotti al loro giorno più bello: dal primo incontro alle decisioni più importanti, dai luoghi in cui è sbocciato il loro amore alle esperienze che hanno consolidato il legame.
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