Acquistare Super Duolingo è possibile in tre modi: dall’app per iPhone o Android, dal sito ufficiale oppure tramite un rivenditore digitale. App e sito applicano il listino Duolingo con rinnovo automatico; un rivenditore permette invece di pagare 12 mesi in un’unica soluzione, spendendo meno e senza addebiti alla scadenza.
Comunicato Stampa: Acquistare Super Duolingo: prezzi, piani e come risparmiare sull’abbonamento
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