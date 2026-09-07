BRUXELLES – Prendere una canzone che quasi tutti conoscono, conservarne la melodia e l’identità, ma provare a immaginare che cosa possa diventare quando cambiano armonie, ritmo, orchestrazione e perfino il contesto musicale nel quale siamo abituati ad ascoltarla. È l’idea alla base di “Sa(n)remo in Jazz”, il progetto nato da un’idea del Direttore dell’IIC Pierre di Toro e diretto dal sassofonista, compositore e arrangiatore italianoAngelo Gregorio, che l’8 settembre torna per la seconda edizione nel Teatro dell’Istituto Italiano di Cultura di Bruxelles.
Comunicato Stampa: A BRUXELLES LA CANZONE ITALIANA CAMBIA VESTITO CON ANGELO GREGORIO E “SA(N)REMO IN JAZZ”
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