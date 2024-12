Giovani e formazione: con il podcast del GdB si scopre la sostenibilità

«È l’inizio di un percorso più ampio che ci vedrà svolgere una serie di altre attività con il Giornale e con molti istituti di Brescia e provincia», ha detto Giuliano Noci direttore dell’Hub della Conoscenza e prorettore del Politecnico di Milano

I ragazzi protagonisti nella realizzazione del podcast © www.giornaledibrescia.it

I giovani sempre più protagonisti della loro stessa formazione. È questa l’idea alla base del nuovo pcto (alternanza scuola-lavoro) «Pressforward» del Giornale di Brescia, che si inserisce nel progetto dell’Hub della conoscenza. In Lombardia lo sviluppo sostenibile passa dall’Hub della Conoscenza In collaborazione con TheFabLab si propone un’attività teorica e pratica che coniuga sostenibilità e tecnologia: «È un momento molto importante per noi e per i ragazzi – ha detto Giuliano Noci, direttor