All’interno dell’Hub della conoscenza, il progetto che ha l’obiettivo di rendere protagonisti i giovani, è nato anche un laboratorio creativo che si svolge nella Sala Libretti del Giornale di Brescia con lo speaker e presentatore Davide Briosi, con il tecnico di Teletutto Guido Zubani e con il videomaker Alessandro Cavalli.

Il progetto

Come da filosofia del progetto gli studenti, selezionati dagli istituti scolastici Arnaldo, Don Bosco, Copernico e Luzzago di brescia, Pascal di Manerbio, Bonsignori di Remedello, Cossali di Orzinuovi, Don Milani di Montichiari e Capirola di Leno, affronteranno alcuni temi di attualità comunicandoli attraverso il loro linguaggio. Per questo il fine del progetto è girare un docufilm: i partecipanti saranno divisi in gruppi e potranno scegliere fra «sosteniblità ambientale» e «futuro».

Le lezioni

Hub della conoscenza, al GdB un laboratorio per creare un docufilm

Hub della conoscenza, al GdB un laboratorio per creare un docufilm

Hub della conoscenza, al GdB un laboratorio per creare un docufilm

Hub della conoscenza, al GdB un laboratorio per creare un docufilm

Hub della conoscenza, al GdB un laboratorio per creare un docufilm

Hub della conoscenza, al GdB un laboratorio per creare un docufilm

Hub della conoscenza, al GdB un laboratorio per creare un docufilm

Hub della conoscenza, al GdB un laboratorio per creare un docufilm

Hub della conoscenza, al GdB un laboratorio per creare un docufilm

Dopo una prima lezione teorica, martedì pomeriggio i ragazzi e le ragazze hanno fissato l’organizzazione e le caratteristiche del proprio docufilm.

L’obiettivo è da una parte far conoscere ai più giovani il mondo della comunicazione, dall’altra anche intercettare i loro gusti in termini di linguaggio e di tematiche.