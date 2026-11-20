Si può progettare una fabbrica prima ancora di costruirla, decidendo al computer come dovranno lavorare persone, macchine e impianti? E se il vero salto di produttività non dipendesse da nuove macchine ma dal software capace di organizzare meglio il lavoro, eliminare sprechi? La seconda puntata del videopodcast RobotIcA – disponibile sul canale YouTube del GdB – fa tappa in via Orzinuovi a Brescia.
È qui che ha sede Scao Informatica, la più longeva realtà bresciana che opera nel mondo della digitalizzazione industriale e dei processi. La società venne fondata 50 anni fa da Andrea Venturini, ed oggi è guidata da Nicola Mondinelli. Scao negli anni ha messo a terra centinaia di progetti: dai primi sistemi Ibm degli anni 80 ai più recenti basati su intelligenza artificiale integrando macchine, impianti e robot nelle aziende.
L’azienda occupa 40 professionisti tra consulenti, programmatori, ingegneri elettronici e informatici. La nuova sfida? Progettare e creare la fabbrica del futuro completamente digitale.