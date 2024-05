Orientamento e futuro: a ottobre torna Smart Future Brescia 2024

Cosa vuoi fare da grande? Proprio per rispondere a questa domanda è nata Smart Future Academy, l’associazione che promuove iniziative per fare dialogare gli studenti con figure d’eccellenza dell’imprenditoria, della cultura e dell’arte e aiutarli a trovare la loro strada e scoprire la loro inclinazione. L’appuntamento torna il 3- 4- 5 ottobre al Palaleonessa e a Brixia Forum, con il grande evento live: Smart Future Brescia 2024, questo il titolo, riproporrà una formula di successo con alcune novità.

L’edizione 2023, all’interno di Futura Expo, ha visto 14 mila partecipanti, il 55 per cento in più dell’anno precedente. In sette anni sono stati coinvolti oltre 300 mila giovani in più di cinquanta città, attraverso oltre 700 speech di autorevoli professionisti e aziende. Il 3 e 4 ottobre ci sarà l’evento dedicato alle superiori, il 5 ottobre quello per le medie (fu la novità del 2023) che quest'anno potranno essere accompagnati anche dagli insegnanti. Tra le novità, Smart Future For Placement (il 5 ottobre) rivolto ai diplomati e agli studenti di università, accademie e Its e ai laureati che sono in cerca di un’opportunità di lavoro, e Smart Future Matching con gli workshop al Brixia Forum che metteranno in contatto i ragazzi con oltre duecento tra aziende ed enti di formazione.

Confermata la gita di orientamento: in pochi giorni dall’apertura delle iscrizioni, sono già centinaia le prenotazioni pervenute da Toscana, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Marche e Sardegna. Il 4 ottobre, sempre al Brixia Forum, ci sarà il convegno nazionale sull’orientamento.

La presidente di Smart Future Academy, Lilli Franceschetti, anticipa: «Quest’anno puntiamo ancora più in alto, con l’obiettivo di accogliere più di 20.000 giovani. Sappiamo quanto la scarsità dei giovani talenti renda problematico il ricambio generazionale nelle nostre imprese: con Smart Future vogliamo trasformare Brescia nella Capitale dell’Orientamento, rendendo il territorio bresciano il più attrattivo possibile per i giovani italiani che stanno progettando la propria formazione». Tante le alleanze strette da Smart Future Academy con le istituzioni, tra cui Regione Lombardia. «Il nostro obiettivo è dare a questi ragazzi più entusiasmo, coraggio, opportunità», sottolinea Simona Tironi, assessora regionale alla Formazione.

Per tutte le informazioni e per l’iscrizione è disponibile il sito.