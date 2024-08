Una serie podcast dell’UniBs per raccontare lo sviluppo sostenibile

Per promuovere il cambiamento servono anche strumenti nuovi. E per parlare di sviluppo sostenibile, in particolar modo dei 17 SDGs dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, il podcast è una scelta privilegiata.

Nasce con questo preciso scopo «SDGs On Air», progetto di divulgazione e sensibilizzazione promosso e realizzato dal Centro di ricerca e documentazione di ateneo per l'Agenda dello sviluppo sostenibile 2030 (Cra2030) dell’Università degli Studi di Brescia.

«L’intenzione è mostrare come i molteplici aspetti della sostenibilità, economica, ambientale, sociale, siano profondamente legati - spiega il Cra2023 -, nonché fornire strumenti conoscitivi e di analisi per aumentare la consapevolezza della popolazione rispetto al territorio. Oltre a ciò prova a suggerire quali strategie si possano applicare, quotidianamente, per favorire il cambiamento verso la sostenibilità».

Il podcast, tramite episodi di breve durata dove vengono intervistati docenti e ricercatori provenienti da diversi ambiti disciplinari, «è quindi un mezzo per comunicare l’impegno e l’attività di ricerca che l’UniBs svolge per il territorio».

Nei primi sei episodi pubblicati perciò si è parlato di Ecosistemi per la sostenibilità, Città a misura d'uomo: la mobilità che fa bene a tutti, Norme sociali per la conservazione delle risorse, Monitorare la sostenibilità, Come prevenire l'infezione da HIV e Sostenibilità e innovazione: la sfida dell'agricoltura del futuro.

Tutte le puntate sono disponibili sia su Youtube sia su Spotify.