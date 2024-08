Un modello matematico per prevedere le celle temporalesche pericolose

Giuliana Mossoni

È allo studio di UniBs e Comunità montana camuna: consentirà di far scattare l’allerta con 36 ore di anticipo

Una cella temporalesca estiva - Foto Antonello Mora

L’ultima è stata in Val Paghera (Ceto) e al Gaver, ha spazzato via un ponte e l’acquedotto e travolto strade, auto ed edifici. Ma la memoria corre subito a quella di due anni fa a Niardo, quando un mare di fango e detriti ha invaso mezzo paese. Ma nelle scorse estati si sono registrate bombe d’acqua in diverse località della Vallecamonica, fenomeni che hanno causato smottamenti e alluvioni: basti ricordare le due dalla Val Rabbia di Sonico, quella a Case di Viso nel luglio 2020 e quella dell’est