Twin transition, con il bando Made pronti 5,3 milioni per le aziende

Software di intelligenza artificiale, sistemi robotici innovativi, riprogettazione di macchinari in ottica sostenibile.

Sono alcuni dei 15 progetti, del valore di oltre un milione di euro, portati a termine lo scorso anno da altrettante aziende grazie a Csmt, nell’ambito del bando per il supporto alla trasformazione tecnologica e green delle imprese del competence center Made, di cui l’innovation hub bresciano è socio fondatore. Un bando che si rinnova anche per il 2025, con una dotazione finanziaria di 5,3 milioni di euro per progetti di innovazione digitale.

Cosa prevede

Le aziende potranno ricevere un contributo fino a 70% dei costi sostenuti, per un importo massimo di 200mila euro: contributi a fondo perduto a cui potranno accedere imprese e startup, previa presentazione di un progetto da realizzare in 12 mesi. Per facilitare l’ottenimento dei fondi e trovare le giuste partnership per completare i progetti, Csmt propone anche quest’anno il proprio supporto.

«Trattandosi di progetti complessi può essere difficile trovare in una sola realtà tutte le competenze per realizzarli nei tempi stabiliti - spiega il responsabile del Technology transfer di Csmt Gabriele Zanetti -. Noi invece come hub riusciamo a trovare fornitori e partner adatti per le imprese, avendo a disposizione 51 aziende hubber tra startup, spin-off e pmi innovative, oltre alle nostre competenze interne».

L’altro strumento del bando sono i servizi a catalogo, ossia attività già codificate e circostanziate: «Li abbiamo utilizzati con ottimo successo applicati alla sostenibilità: analisi di sostenibilità di prodotto, di un’azienda o di uno specifico processo - continua Zanetti -. Il budget è più limitato ma il vantaggio è lo sconto in fattura: l’azienda non deve anticipare il costo e poi ricevere un contributo in conto capitale, ma il contributo è immediatamente applicato in fattura e l’azienda contribuisce solo con la parte rimanente dell’importo totale, che dipende dalle dimensioni dell’impresa: più è piccola, maggiore è il contributo, fino all’80%, riducendo così i costi da sostenere».

Con InnexHub

Per presentare le opportunità del nuovo bando, Csmt ha organizzato nel dicembre scorso un incontro, in collaborazione con InnexHub, con esperti e rappresentanti di aziende del territorio, alcune delle quali già supportate nel bando 2024 nella realizzazione dei propri progetti. «Erano tutti molto diversi: dalla sostenibilità di prodotto, alla digitalizzazione o alla progettazione meccanica - dice Zanetti -. Ma tutti possono tutti essere gestiti all’interno di un hub come Csmt, il cui valore aggiunto è poter disporre e organizzare le competenze per arrivare in 12 mesi a un prodotto impiegabile in azienda».

Chi fosse interessato a informazioni sui finanziamenti del bando e sulle modalità per accedervi, può scrivere a: marketing@csmt.it.