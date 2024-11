La Digital Twin Factory, fabbrica progetto per gli studenti

Una fabbrica digitale che sarà la copia esatta di una fabbrica reale, su cui gli studenti dei corsi Its Academy Machina Lonati potranno fare esperienza visualizzando tecnologie di robotica, sistemi informativi di produzione e simulazioni a eventi discreti, ma anche percependo e risolvendo problemi reali di una linea produttiva, sia di natura tecnologica che manageriale.

Il progetto

Si chiama Digital Twin Factory, è promossa dall'Its (il centro cittadino per la formazione post-diploma di via Tommaseo) ed è stata realizzato dal Csmt, il Centro di ricerca e di trasferimento tecnologico 4.0 Mise con sede nel polo universitario di ingegneria. A coordinare il lavoro è Andrea Pasotti, responsabile formazione tecnica e del trasferimento tecnologico del Csmt, impegnato nella progettazione e nella direzione dei lavori, fino al collaudo finale della linea.

Il progetto promuove i principi dell'industria 4.0 concentrandosi sull’acquisizione delle competenze chiave richieste dall’industria moderna, tra cui conoscenze in automazione, in robotica, in management, in tecnologie digitali e in sostenibilità. Il progetto si regge sulla modalità di formazione «esperienziale», approccio basato sull'apprendimento con esperienze dirette che va oltre la trasmissione di conoscenze teoriche, coinvolgendo i partecipanti in attività pratiche e simulazione di situazioni reali.

Problem solving

L'attività che gli studenti svolgeranno in Digital Twin Factory mira anche allo sviluppo di abilità trasversali, come il «problem solving», il pensiero critico e la collaborazione. Tra i protagonisti del progetto ci sono anche aziende leader di mercato, come Comau, Scao, Simtec e Cloudbits Solutions. L’uso di tecnologie avanzate ha reso la linea produttiva della fabbrica digitale un laboratorio modulare e flessibile, in grado di adattarsi a differenti corsi formativi presenti e futuri.

Le principali tecnologie impiegate sono i Robot antropomorfi programmabili, la Conveyor (nastri trasportatori integrati), il Sistema di visione e riconoscimento pezzi, il Sistema Mes (software per controllo produzione), la Simulazione a eventi discreti (simulazione di processi produttivi) e il Software integrato (per velocizzare i cambi configurazione produzione).