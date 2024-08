Staccare le spine e puntare sui led: risparmiare si può

Primo: cambiare le lampadine e scegliere quelle a Led, molto più efficienti. Consumano addirittura l’80% in meno di energia elettrica. Secondo: al momento dell’acquisto, meglio optare per elettrodomestici in classe di consumo A: è realmente la più vantaggiosa.

A questi due semplici consigli se ne possono aggiungere altri otto per un utile decalogo da tenere sempre a mente.

Per esempio: la funzione «eco» di lavatrici, lavastoviglie e asciugatrici è sempre quella da preferire (e sempre a pieno carico). Dopodiché il suggerimento è quello di azionare questi elettrodomestici molto energivori nelle fasce orarie migliori (nel caso in cui il proprio fornitore offra un piano biorario).

Anche lo standby e le spine lasciate inutilmente attaccate alle prese elettriche consumano: altro gesto routinario che cambia le cose è, semplicemente, staccare ferro da stiro e computer quando non li si usa. E i caricabatterie, che ormai è consuetudine tenere sempre alla presa ma che sarebbe meglio staccare quando non in uso (controllando anche lo stato di carica del device).

In estate, poi, meglio non abusare del condizionatore e del ventilatore, quando possibile. E in generale – per salute e per risparmio energetico – è utile preferire le scale all’ascensore.

Leggi anche A Brescia giù la richiesta di elettricità anche grazie al fotovoltaico

Importante e cruciale è anche cercare un fornitore che utilizzi energia verde: in fase di scelta è sempre legittimo chiedere quali siano le percentuali di energia prodotta da fonti rinnovabili e quali quelle ancora derivanti da combustibili fossili.Dopodiché, nel caso in cui si trovino offerte più convenienti non si esiti: il cambio di fornitore può essere un altro fattore di risparmio.

Infine, un grande sì va agli impianti fotovoltaici, nel caso in cui vi sia la possibilità di installarli: abbattono i costi in bolletta e permettono di avere un’energia che sia davvero pulita.