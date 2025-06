Seo specialist in crisi, l’AI spiana la strada ai prompt engineer

Sono stati il nume tutelare di aziende e professionisti, guide nel selvaggio mondo degli algoritmi di Google, Bing e via dicendo. I Seo specialist, coloro che conoscono strategie, tecniche e tattiche per migliorare il posizionamento di un sito nella Serp (Search engine results page, la pagina dei risultati) di un motore di ricerca, stanno però vivendo un momento di transizione, forse di crisi.

La Seo (Search engine optimization) consiste infatti nell’ottimizzazione dei contenuti web con lo scopo di renderli «maggiormente comprensibili» agli algoritmi. Un fattore fondamentale nella giungla digitale in ottica competitività. Ma ciò che prima era tutto in mano alle conoscenze e alla capacità delle persone, ora è facilmente reperibile tramite l’AI.

Il discorso non è certo nuovo e vale anche per tante altre figure professionali. In questo specifico ambito però la sostituzione può essere totale: inserendo il giusto comando, detto prompt, l’intelligenza artificiale è in grado di fornire non solo le informazioni necessarie per migliorare la Seo. Fornisce direttamente titoli, metadati, url ottimizzati al meglio.

Ecco quindi che dalla capacità tecniche di costruire pagine e siti performanti, si passa all’essere in grado di interrogare l’AI in modo efficiente. Il prompt, il comando in linguaggio naturale fornito al modello, è quindi il centro di questa rivoluzione tecnologica (e culturale).

Di conseguenza il prompt engineer, lo specialista in questo ambito, assurge al ruolo di figura indispensabile. Il mondo della formazione e della consulenza si sta già muovendo in questo senso, fornendo corsi e servizi volti proprio a sviluppare competenza nell’ambito. Ma vediamo la cosa in modo positivo: è innegabile che la tecnologia faccia scomparire figure professionali. Parimente però nuove ne sorgono, continuamente.