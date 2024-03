Piano Transizione 5.0, giovedì 14 marzo il webinar di approfondimento

Con l’avvio del nuovo Piano Transizione 5.0 si aprono ora importanti opportunità a sostegno degli investimenti delle imprese, con focus la transizione digitale ed ecologica.

Per il biennio 2024/25 ci sono ben 6,3 miliardi di euro per finanziare progetti d’innovazione che consentano una riduzione dei consumi energetici, e in particolare l’acquisto di macchinari e software 4.0, investimenti per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, e le spese per la formazione del personale.

L’incentivo è riconosciuto sotto forma di credito di imposta con differenti aliquote, sulla base della dimensione dell’investimento e del risparmio energetico: si va dal 35% al 45% per investimenti fino a 2,5 milioni, dal 15% al 25% per lo scaglione tra 2,5 e 10 milioni e dal 5% al 15% per investimenti tra 10 e 50 milioni.

